Bjerkebo ammette: "La Fiorentina è un ottimo club ma ancora non ho deciso"

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Isak Bjerkebo ammette l'interesse dall'Italia da parte di alcune squadre tra cui la Fiorentina. L'esterno svedese, tornato a giocare con il Sirius visto che il campionato in Svezia è già iniziato, ha rilasciato un'intervista a Fotboolskanalen nella quale ha parlato del suo futuro: "Non so ancora con precisione se andrò via. Quando avrò un'offerta davvero interessante sul tavolo, prenderò una decisione, ma per ora non è ancora il momento”.

Bjerkebo è stato accostato a Lazio, Fiorentina, Parma e Copenaghen: "Sono ottimi club... magli agenti si occupano di quella parte e poi, quando avrò qualcosa da decidere, lo farò, ma in questo momento la mia attenzione è rivolta solo al gioco. È molto difficile scegliere. Se fosse facile, la decisione sarebbe già stata presa, ma è difficile. Quando arriverà il momento, ci penserò attentamente. La situazione ideale per me sarebbe la migliore per la mia carriera e per il Sirius. Che si tratti di restare qui o di essere venduto, non lo so".