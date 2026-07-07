FirenzeViola Koleosho ma anche gli altri piani B: ecco i nomi sul taccuino di Paratici

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p>La Fiorentina è in attesa di conoscere la volontà definitiva del Burnley, insidiato anche dal Paris FC per Luca Koleosho. Il giocatore ha già espresso la sua preferenza per la maglia viola, ma non deciderà in autonomia avendo un contratto che durerà fino al giugno del 2029. L’offerta dei francesi è chiaramente più favorevole, per questo il Burnley sta riflettendo con molta attenzione sul da farsi. La retrocessione in Championship ‘impone’ la vendita dell’esterno classe 2004 per fare cassa e alleggerire la rosa.

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