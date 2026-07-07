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Koleosho ma anche gli altri piani B: ecco i nomi sul taccuino di Paratici
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p>La Fiorentina è in attesa di conoscere la volontà definitiva del Burnley, insidiato anche dal Paris FC per Luca Koleosho. Il giocatore ha già espresso la sua preferenza per la maglia viola, ma non deciderà in autonomia avendo un contratto che durerà fino al giugno del 2029. L’offerta dei francesi è chiaramente più favorevole, per questo il Burnley sta riflettendo con molta attenzione sul da farsi. La retrocessione in Championship ‘impone’ la vendita dell’esterno classe 2004 per fare cassa e alleggerire la rosa.
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Il mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tredi Lorenzo Di Benedetto
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Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
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