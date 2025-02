La Signora in viola saluta Firenzeviola.it

Questo non è un mio solito articolo sulla Fiorentina o un commento alla partita ma un saluto che faccio a questo magnifico sito e a tutti i suoi lettori. Purtroppo alcune incombenze familiari e personali mi richiedono di rallentare con alcuni impegni e, a malincuore, rassegno le “dimissioni” da La Signora in viola. Ho aspettato a prendere questa decisione perché FV è una parte importante della mia vita ma gli avvenimenti intorno a me mi stanno prendendo troppo tempo e sono pertanto costretta a fermarmi.

Mi corre l’obbligo, ma anche il piacere, di ringraziare in primis il Direttore Tommaso Loreto per avermi ospitata su Firenzeviola lasciandomi sempre libertà assoluta su quello che ho scritto e sapete benissimo come sia velenosa quando mi ci metto! Si è sempre dimostrato corretto e gentile nei miei confronti e lo apprezzo tanto come persona e come giornalista.

Un grazie affettuoso a Andrea Giannattasio e Pietro Lazzerini che ho visto crescere come uomini e come professionisti e che sono stati sempre disponibili per le mie carenze tecnologiche. Un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che hanno fatto e fanno parte della redazione ai quali auguro di vivere al meglio la loro esperienza in questa grande famiglia. Un saluto anche a Stefano Borgi che tanti anni fa decise di introdurmi in questo mondo, confidando nella verve e nella passione di questa sua amica pazzerella. Ci sentiremo comunque ancora su RadioFirenzeViola dove non farò mancare qualche battibecco col simpatico Dario Baldi.

Quello che è certo è che porterò tatuato nel mio cuore Firenzeviola.it e tutto il suo gruppo. Un abbraccio grande a tutti e sempre forza viola e Juve…

La Signora in viola