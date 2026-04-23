La Fiorentina torna al lavoro in mattinata in vista della sfida con il Sassuolo

La Fiorentina torna al lavoro in mattinata in vista della sfida con il SassuoloFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina, dopo i due giorni di riposo concessi dopo il pareggio a Lecce di lunedì sera, questa mattina alle 11 torna al lavoro. La squadra inizierà così a preparare il lunch match di domenica con il Sassuolo, sicuramente più riposato visto che ha giocato venerdì nell'anticipo con il Como. Vanoli dovrà valutare con lo staff medico se tra gli infortunati recupererà qualcuno e soprattutto verrà valutato Gosens che proprio lunedì è dovuto uscire per un risentimento ai flessori della coscia sinistra e si è unito all'elenco degli indisponibili.