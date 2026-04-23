Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
FirenzeViola.it
Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
Pubblicità
Notizie di FV
Mercato dei big della Fiorentina: Fagioli piace a Milan e Atletico. De Gea resta un interesse bianconero
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoIl tempo di pensare al futuro è già arrivato e la domanda da farsi è solo una: quali sono le ambizioni della proprietà? Giuseppe Commisso dica a Firenze quali sono le sue intenzioni. La scelta dell'allenatore sarà solo una conseguenza
Angelo GiorgettiPunto sbarbato a Lecce e salvezza più vicina. E ora i cambiamenti: 15 operazioni in entrata e le idee di Paratici per ristrutturare il club. Potrà intervenire in ogni settore? Il nodo allenatore, un mercato difficile e lo scouting rifondato
Mario TeneraniViola chiudi la pratica salvezza. Soliti assenti, ma può toccare a Rugani. Vanoli grandi numeri, però c’è la pista estera. Serve cancellare un’annata disastrosa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com