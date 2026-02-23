FirenzeViola
La Fiorentina piega il Pisa: chi il miglior viola in campo? Vota il Top FV!
Con tanta sofferenza nel finale, la Fiorentina batte il Pisa e fa suo il delicatissimo scontro diretto del Franchi. La squadra di Vanoli (squalificato, dunque in tribuna) passa per 1-0, con la rete decisiva di Kean nel primo tempo, riuscendo a conservare il vantaggio fino al triplice fischio finale. Come di consueto, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Cavalletto. Ecco il link col sondaggio:
Fiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro il Jagiellonia e testa a Udinedi Angelo Giorgetti
3 Un derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
4 Fiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean uomo-partita, Fagioli il fulcro del gioco. Ok Ndour, Ranieri e Brescianini
FirenzeViolaFiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean uomo-partita, Fagioli il fulcro del gioco. Ok Ndour, Ranieri e Brescianini
Dagli inviatiNdour positivo: "Ora siamo tutti uniti. Che sfortuna sul mio tiro. Questo è il vero Kean"
Dagli inviatiVanoli ottimista: "Vedo uno spirito diverso ma ci serve più furbizia. Il bel gesto di Gud"
Mario TeneraniUn derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
Tommaso LoretoComo e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
