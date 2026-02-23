Fiorentina-Pisa 1-0, Kean vicino alla doppietta: grande parata di Nicolas
La Fiorentina è tornata a spingere alla ricerca del raddoppio. Kean, dopo un batti e ribatti e dopo aver sbagliato un appoggio facile si è ritrovato il pallone per calciare in porta dal limite dell'area e senza pensarci due volte con il destro ha fatto partire una conclusione forte e angolata che Nicolas ha allungato in angolo con un super intervento a mano aperta.
