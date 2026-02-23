Fiorentina-Pisa 1-0, ancora un rischio per i viola: Dodo salva il risultato

È un Pisa nettamente più pericoloso quello del secondo tempo, dopo una prima frazione di gara totalmente comandata dalla Fiorentina. La squadra di Vanoli infatti dopo aver rischiato su Meister ha nuovamente visto gli ospiti sfiorare il pareggio. Traversone rasoterra di Moreo dalla destra che ha attraversato tutta l'area piccola ed è stato messo in angolo sulla linea di porta in modo provvidenziale da Dodo.