Fiorentina-Pisa 1-0, ammonito Dodo per simulazione: era diffidato salterà l'Udinese
FirenzeViola.it
Il secondo tempo tra Fiorentina e Pisa è ripartito subito con un episodio arbitrale che ha visto protagonista Dodo. Il terzino destro viola, dopo una bella accelerazione, è arrivato in area di rigore del Pisa palla al piede ed è entrato in contatto con Bozhinov finendo a terra e reclamando il calcio di rigore. Mariani, arbitro del match, ha però scelto di non assegnare il penalty ma ha ammonito subito il giocatore brasiliano per simulazione. Dodo era diffidato e questo giallo lo terrà fuori per squalifica contro l'Udinese nella prossima giornata di Serie A.
Pubblicità
Notizie di FV
Un derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludetecidi Mario Tenerani
Le più lette
3 Un derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
Copertina
Tommaso LoretoComo e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
Alberto PolverosiFiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurri
Luca CalamaiLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com