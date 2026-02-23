Fiorentina-Pisa 1-0, ammonito Dodo per simulazione: era diffidato salterà l'Udinese

vedi letture

Il secondo tempo tra Fiorentina e Pisa è ripartito subito con un episodio arbitrale che ha visto protagonista Dodo. Il terzino destro viola, dopo una bella accelerazione, è arrivato in area di rigore del Pisa palla al piede ed è entrato in contatto con Bozhinov finendo a terra e reclamando il calcio di rigore. Mariani, arbitro del match, ha però scelto di non assegnare il penalty ma ha ammonito subito il giocatore brasiliano per simulazione. Dodo era diffidato e questo giallo lo terrà fuori per squalifica contro l'Udinese nella prossima giornata di Serie A.