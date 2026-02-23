Fiorentina-Pisa 1-0, gran conclusione di Ndour e altra bella parata di Nicolas

La Fiorentina ancora una volta, a pochi minuti dalla fine del match contro il Pisa, ha trovato sulla sua strada il portiere dei nerazzurri Nicolas, autore di un'altra grande parata, a negargli il 2-0. Ndour infatti si è liberato benissimo al limite dell'area di un avversario con una serie di finte e un doppio passo e poi ha calciato con un destro a giro sotto la traversa senza però trovare la via della rete per via di un super intervento del portiere brasiliano.