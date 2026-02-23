Fiorentina-Pisa 1-0, Ranieri salva i viola: super intervento su Meister

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:47Notizie di FV
di Redazione FV

Primo pericolo corso in partita per la Fiorentina. Brutta palla persa nella propria metà campo da Fagioli, Meister la recupera e punta in uno contro uno Ranieri, bravo a temporeggiare e ad impedirgli di calciare verso la porta di De Gea con un bellissimo intervento in scivolata che ha evitato il possibile gol del pareggio.