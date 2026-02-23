FirenzeViola Fiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean uomo-partita, Fagioli il fulcro del gioco. Ok Ndour, Ranieri e Brescianini

vedi letture

DE GEA - Inoperoso nel corso di tutto il primo tempo, nella ripresa ringrazia le chiusure di Ranieri e Dodò poi è reattivo nel finale su un paio di traversoni velenosi, 6

DODÒ - Buona attenzione dalle sue parti senza disdegnare le solite scorribande. In apertura di ripresa cade in area ma senza che l’arbitro fischi e, anzi, il giallo pare severo. Si fa trovare al posto giusto quando anticipa Meister su un cross dalla destra. Generoso, 6,5

Dal 32’st COMUZZO - Il suo ingresso porta a tre la linea difensiva e rasserena ulteriormente De Gea, 6

PONGRACIC - Prende in consegna Stojilkovic facendo buona guardia nel primo tempo. Stesso discorso nella ripresa, 6,5

RANIERI - Tiene bene posizione e marcatura poi nel secondo tempo strappa applausi per una gran chiusura in scivolata su Meister e successiva chiusura di testa. Altra prova dal sapore di rivincita, 7

PARISI - Quando viene tirato giù per la prima volta l’arbitro sorvola, la musica non cambia col passare dei minuti anche perchè lui non si risparmia nei duelli, 6,5

FAGIOLI - Chiama al tiro Brescianini dopo una decina di minuti, poi ci prova lui superato il ventesimo ma il suo tentativo è respinto. Si fa apprezzare anche nei recuperi come avviene quando favorisce Brescianini a ridosso dell’intervallo. Apre il secondo tempo con una bella punizione respinta dal portiere. Uno scivolone in mezzo al campo obbliga Ranieri all’intervento decisivo su Meister ma più tardi libera bene Kean al limite dell’area. Il fulcro del gioco, 7

Dal 43’st FABBIAN - S.v.

HARRISON - Chiude a dovere il triangolo con Kean che arriva al tiro in avvio, poi ci mette soprattutto corsa avviando con un traversone l’azione del gol di Kean. Meno preciso nel secondo tempo, 6

BRESCIANINI - Arriva presto al tiro anche se sul primo tentativo la conclusione è deviata e finisce in angolo. Quando deve guida bene le ripartenze palla al piede poi a poco dall’intervallo mette un pallone interessante per Kean che non ne approfitta. Cala alla distanza ma dopo aver coperto parecchio campo. Prezioso, 6,5

NDOUR - Partecipa al buon avvio dei suoi con una conclusione da fuori che Nicolas respinge con i pugni. Quando ci riprova propizia il vantaggio di Kean mentre di lì a poco è tempista in chiusura. Resta attento anche nella ripresa che chiude con un bel tiro che Nicolas manda in corner, 6,5

SOLOMON - Meno intraprendente del solito si accende sul finire di primo tempo ma senza trovare l’ultimo passaggio. Costringe comunque Marin al giallo nel secondo tempo divincolandosi nello stretto, 6

Dal 32’st FAZZINI - Si sistema sulla corsia sinistra dove dà mano a Parisi e rimedia il giallo per un'entrata dura. In pieno recupero sfiora il gol, 6

KEAN - Buon dialogo al limite dell’area con Harrison e conclusione alta dopo 5 minuti di gara. Ringrazia Canestrelli che lo favorisce ciccando dentro l’area e fredda Nicolas da due passi. Chiude il primo tempo non sfruttando a dovere un buon cross di Brescianini. Nella ripresa potrebbe gestire meglio un buon contropiede poi arriva al tiro dal limite trovando la risposta di Nicolas. Si merita di essere l’uomo partita, 7,5

Dal 40’st PICCOLI - S.v.

VANOLI - Nessuna sorpresa di formazione con molti degli assenti in Polonia, in panchina ci sono comunque Gudmundsson e Rugani. L’avvio è di buona personalità con almeno tre conclusioni nei primi dieci minuti cui segue il vantaggio di Kean favorito dagli errori della difesa del Pisa. Il secondo tempo è di maggiore sofferenza con i primi cambi che arrivano a un quarto d’ora dalla fine con Comuzzo e Fazzini per Dodò e Solomon e un ritorno alla linea a 3 davanti a De Gea. A 5’ dalla fine entra anche Piccoli al posto di Kean, infine tocca a Fabbian per Fagioli. Meglio il primo del secondo tempo, ma meglio di tutto il risultato che dà continuità alle ultime 2 vittorie e consente l’aggancio in classifica di Lecce e Cremonese, 6,5