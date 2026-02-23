Fiorentina-Pisa 1-0, finale da thriller: Fazzini si divora il 2-0 e Canestrelli grazia i viola

vedi letture

È successo di tutto negli ultimi trenta secondi della sfida tra Fiorentina e Pisa. Prima i viola sono andati ad un passo dal 2-0 con Fazzini che, lanciato in uno contro uno con Nicolas da Piccoli, ha saltato il portiere degli ospiti ma a porta vuota ha calciato sull'esterno della rete, poi sul ribaltamento di fronte Canestrelli si è trovato sul destro il pallone del possibile 1-1 calciato per fortuna dei viola alto sopra la traversa.