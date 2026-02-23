Dagli inviati Ndour positivo: "Ora siamo tutti uniti. Che sfortuna sul mio tiro. Questo è il vero Kean"

Presente presso la sala stampa del Franchi al termine del successo ottenuto sul Pisa, ha parlato così il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: “Abbiamo una qualità offensiva che ci permette di creare tante occasioni. Abbiamo fatto un gran primo tempo mentre nella ripresa ci siamo abbassati un pochino. Dobbiamo solo continuare su questa strada, se andiamo avanti così otterremo buoni risultati. Adesso siamo più squadra sotto tutti gli aspetti, appena un compagno fa una cosa buona noi esultiamo con lui”.

È questo il Kean che volete tutti voi?

“Sì, è un elemento fondamentale per noi. Oltre al gol ci ha fatto risalire e respirare: sappiamo tutti che giocatore è”.

È rammaricato per la parata di Nicolas sul suo tiro?

“Sì, era una gran bella conclusione ma ho fatto i complimenti al portiere”.