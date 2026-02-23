Fiorentina-Pisa 1-0, conclusione pericolosa dal limite di Cuadrado

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:12Notizie di FV
di Redazione FV

L'ex di giornata in casa Pisa, Juan Cuadrado, è andato vicino a siglare il gol del pareggio nella sfida contro la Fiorentina. Il colombiano dopo una serie di finte al limite dell'area ha calciato forte con il mancino ma il suo sinistro per fortuna dei viola non ha inquadrato lo specchio uscendo di poco alla sinistra di De Gea.