Live Fiorentina-Pisa 1-0, brivido finale con Canestrelli, ma finisce qua: vincono i viola!

20:29 - Con la vittoria della Fiorentina ai danni del Pisa, si chiude il live testuale di FirenzeViola.it. Restate connessi per notizie e voci dal campo.

20:27 - Era l'ultima occasione! Triplice fischio di Mariani, la Fiorentina batte il Pisa 1-0!

95' - Sul rovesciamento di fronte la palla finale ce l'ha Canestrelli, che da dentro l'area spara alto.

94' - Palla gol clamorosa per Fazzini! Piccoli lo serve bene in area, l'ex Empoli tutto solo salta il portiere e mette fuori!

92' - Ultimi assalti del Pisa, De Gea blocca la palla e poi rinvia.

91' - Gran lavoro sporco ancora di Piccoli, che guadagna tempo alla bandierina. Poi nasce un parapiglia e viene ammonito Fabbian. Poco dopo, giallo anche per Fazzini.

90' - Segnalati cinque minuti di recupero.

89' - Preme il Pisa! Cross teso dalla sinistra, Fazzini libera!

87' - Quarta sostituzione della Fiorentina ed ennesima standing ovation: stavolta è per Fagioli, che esce per Fabbian.

86' - Subito l'ex Cagliari chiamato in causa: lancio lungo di Ranieri, lavoro sporco di Piccoli e gran tiro di Ndour. Nicolas smanaccia il tiro del centrocampista.

84' - Altra sostituzione in casa viola: tripudio di applausi per Kean, che lascia il campo in favore di Piccoli.

82' - Pongracic prova l'imbucata da dietro per Harrison. Ma la palla è lunga e si spegne sul fondo.

80' - E proprio il colombiano prova a impensierire De Gea: slalom e tiro dalla sinistra, palla fuori.

78' - Altro giallo estratto da Mariani: stavolta è Cuadrado a beccarsi l'ammonizione, col pubblico viola che lo punge ulteriormente a suon di cori e fischi.

76' - Primi cambi tra le fila viola: esce Solomon tra gli applausi del pubblico, così come Dodo. Al loro posto, rispettivamente, Fazzini e Comuzzo.

74' - Fallo tattico davvero prezioso, quello guadagnato da Kean su rilancio di Dodo. Punizione per la Fiorentina, che respira nella sua metà campo.

72' - Nicolas tiene a galla il Pisa! Dopo una serpentina di Fagioli è Kean a calciare forte dal limite, con una rasoiata bassa alla destra del portiere che è rapido a distendersi e a parare.

70' - Dodo riparte in contropiede dopo un cross proprio di Cuadrado. Palla che giunge a Ndour, chiuso in fallo laterale.

67' - Bordata di fischi al quarto cambio del Pisa: Hiljemark inserisce Cuadrado - per Touré -, il Franchi accoglie l'ex con una serie di fischi al suo indirizzo.

65' - Da un angolo per il Pisa nasce una ripartenza fulminea di Kean, che si fa tutto il campo palla al piede prima di sbagliare il dribbling decisivo al limite dell'area avversaria: pericolo sventato per i nerazzurri (oggi in maglia gialla).

64' - Pisa vicino al gol! Gran filtrante di Marin per la corsa di Moreo, che crossa forte al centro: Dodo arriva a chiudere e mette in angolo, rischiando quasi l'autogol.

61' - Bel lavoro di Solomon in mezzo al campo, l'israeliano va via a due uomini e viene steso. Arriva il giallo per Marin.

60' - Non si chiude il dialogo sullo stretto di Dodo e Harrison, il Pisa riparte da dietro.

56' - Manovra della Fiorentina sulla destra, buoni scambi tra Ndour, Parisi e Dodo con l'ex Empoli che arriva sul fondo e punta l'uomo. La difesa pisana fa buona guardia e chiude.

53' - Grande chiusura di Ranieri! Fagioli scivola a metà campo e perde un pallone snaguinoso, Meister parte in campo aperto ed entra in area: l'ex capitano entra perfettamente in scivolata e sventa il pericolo.

51' - La calcia proprio Fagioli, che mira sul palo del portiere: Nicolas fa buona guardia, si distende e devia la sfera.

49' - Prima Parisi e poi Fagioli vengono affossati al limite dell'area offensiva: punizione interessante per la Fiorentina.

46' - Ammonito Dodo: il brasiliano va via ancora sulla destra e penetra in area, dove Bozhinov lo tocca: per l'arbitro però non c'è rigore ed simulazione del numero 2 viola, che riceve il giallo e salterà la gara di Udine, essendo diffidato.

45' - Via alla ripresa! Tre cambi per il Pisa: escono Stojikovic, Iling Junior e Loyola, entrano Aebischer, Mesiter e Durosinmi.

Intervallo

19:17 - Si consuma l'unico minuto aggiuntivo e arriva il duplice fischio: Fiorentina-Pisa è 1-0 all'intervallo, con rete di Kean.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Buon lavoro di Fagioli a ripulire un pallone velenoso al limite dell'area viola. Parisi riparte servito dal regista, il Pisa però chiude.

42' - Palla del raddoppio per Kean! Brescianini dipinge un cross su misura per la testa dell'attaccante, che però colpisce male e spedisce alto dal cuore dell'area di rigore.

39' - Stojlkovic sfugge in profondità a Pongracic, che poi lo contiene molto bene fisicamente. Ma c'era fuorigioco dell'attaccante pisano.

36' - Primo giallo della gara: lo riceve Caracciolo, che stende vistosamente Kean a metà campo.

33' - Sull'asse Dodo-Kean viene fuori l'ennesima bell'azione di questa prima frazione, con un uno-due chiuso attentamente dalla retroguardia di Hiljemark.

32' - Un primo tempo finora senza storia, con una Fiorentina in pieno controllo della palla e della partita.

27' - Prosegue l'ottima partita di Dodo, attento ancora una volta a coprire in difesa e bravo a subire fallo sull'out sinistro, rimendiando anche una botta al piede. Il brasiliano si rialza subito e riprende a giocare.

23' - Ancora i viola al tiro: prima una bella botta di Fagioli, sulla ribattuta calcia Dodo al volo ma mette fuori.

22' - Ripresa la gara, Kean strappa ancora gli applausi del pubblico per un tunnel a un avversario.

21' - Gioco fermo per una botta presa da Caracciolo.

18' - Ancora un ottimo Kean protegge la palla nella sua metà campo e va via a un uomo, ma con una mezza trattenuta cade a terra e perde la sfera. Tutto buono per l'arbitro.

15' - Sulle ali dell'entusiasmo prosegue la spinta della Fiorentina. Stavolta però è Dodo commettere fallo, dopo essersi allungato il pallone sulla fascia.

12' - Gol della Fiorentina! Kean porta in vantaggio i viola! Ancora una volta è Ndour ad arrivare al tiro, la deviazione della difesa pisana lascia la palla vacante in mezzo all'area, dove l'attaccante è rapido a girare sul secondo palo e siglare l'1-0!

10' - Monologo viola nei primi dieci minuti di gara. Stavolta è Brescianini a calciare forte da fuori, trovando l'opposizione della difesa avversaria.

7' - Ancora una Fiorentina pericolosa, con Kean che lavora bene il pallone spalle alla porta e sfera che arriva a Ndour: l'ex PSG calcia forte, trovando una bella risposta di Nicolas.

6' - Bella triangolazione sulla destra offensiva: Harrison duetta con Kean e il centravanti va al tiro dal limite col mancino, palla fuori.

3' - La Fiorentina prende subito il pallino del gioco, muovendo la sfera con pazienza da sinistra a destra.

2' - Subito contatti tra calciatori viola e nerazzurri: atterrato prima Dodo e poi Harrison, due volte fischiato fallo per la punizione.

1' - Partiti! Calcio d'inizio battuto dal Pisa.

18:29 - Squadre in campo, Fiorentina in tradizionale maglia viola, Pisa in tenuta gialla. A breve il via!

18:25 - Queste le formazioni ufficiali della sfida, con Vanoli che conferma praticamente l'undici visto a Como ad eccezione di Mandragora, squalificato e sostituito da Ndour:

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic.

Un quarto d'ora al calcio d'inizio di Fiorentina-Pisa, gara valida per la 26a giornata di campionato, nonché vero e proprio spareggio salvezza. Il derby dell'Arno di ritorno vale molto di più dei tre punti, rischia di segnare il finale di stagione per una o entrambe le squadre. Seguilo su FirenzeViola.it, con diretta testuale, aggiornamenti e voci dal campo!