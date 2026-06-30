L'ex Cro della Fiorentina riparte da Empoli: nuovo ruolo per Enrico Peruzzo
Dopo l'addio alla Fiorentina, Enrico Peruzzo è pronto a ripartire dall'Empoli. Come appreso da FirenzeViola.it, l'ex Chief Revenue Officer viola entrerà a far parte dell'area commerciale del club azzurro, aprendo così un nuovo capitolo della propria carriera dopo oltre un decennio trascorso, con una breve parentesi, all'interno della società gigliata.
Una lunga esperienza in viola
Peruzzo era approdato alla Fiorentina nel 2012, durante la gestione Della Valle, ricoprendo inizialmente il ruolo di Senior Sales. Dopo l'esperienza al Venezia, era tornato in viola nel 2019, poco prima dell'acquisizione del club da parte di Rocco Commisso. Da Head of Commercial era poi diventato Chief Revenue Officer, assumendo la responsabilità dell'area ricavi e dello sviluppo commerciale della società. Conclusa l'esperienza con la Fiorentina, Peruzzo riparte ora dall'Empoli.
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