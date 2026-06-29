Kean, Piccoli ma anche Pellegrino: il punto sull'attacco viola
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Non è dato sapere cosa accadrà con Moise Kean. L’incontro di due settimane fa è servito a rinnovarsi la stima reciproca e niente più. Se arriverà un’occasione interessante - nell’ordine dei 40 milioni - la Fiorentina lo cederà, o come minimo ci penserà. Kean guadagna 4,5 milioni al netto dei bonus e si è arreso ai problemi fisici più di una volta. Il dolore alla tibia lo perseguita da anni. Il suo futuro è tutto da decifrare e ricordiamo che dal primo al quindici luglio varrà la clausola rescissoria da 62 milioni.
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Capitolo esterni: piace Irankunda. Bakayoko meriterebbe uno sforzo. In fascia ne servono quattro forti. A centrocampo Thorstvedt sembra sicurodi Mario Tenerani
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FirenzeViola"Color che son sospesi": da Comuzzo a Gudmundsson, quante scelte delicate attendono Paratici
Tommaso LoretoViola attivi sul mercato e pronti a vendere, Beltran apre al ritorno al River. Con Koleosho e Thorstvedt in stand-by l'arrivo di Viery mostra l'autonomia di Paratici che tutti chiedevano
Pietro LazzeriniIl colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolo
Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
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