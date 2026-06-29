Kean, Piccoli ma anche Pellegrino: il punto sull'attacco viola

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Non è dato sapere cosa accadrà con Moise Kean. L’incontro di due settimane fa è servito a rinnovarsi la stima reciproca e niente più. Se arriverà un’occasione interessante - nell’ordine dei 40 milioni - la Fiorentina lo cederà, o come minimo ci penserà. Kean guadagna 4,5 milioni al netto dei bonus e si è arreso ai problemi fisici più di una volta. Il dolore alla tibia lo perseguita da anni. Il suo futuro è tutto da decifrare e ricordiamo che dal primo al quindici luglio varrà la clausola rescissoria da 62 milioni.

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