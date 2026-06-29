Viery in arrivo, occhi su Koleosho e uscite: le notizie di oggi

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Primo giorno ufficiale di mercato, ecco tutte le novità di casa Fiorentina. Viery è il primo acquisto della Fiorentina, il difensore classe 2005 partirà stasera dal Brasile per essere domani in Italia. Nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e raggiungerà il Viola Park per firmare il suo nuovo contratto coi viola.

Occhio all'attacco

Non è finita qui: la Fiorentina dovrà accogliere un esterno offensivo, su tutti piace Luca Koleosho. Costa 10 milioni, ma deve prima prendere una decisione. La Viola e il Burnley aspettano. Sempre per il reparto offensivo, occhio a Mattia Liberali del Catanzaro (il Milan detiene il 50% della rivendita).

Il punto in mediana

Fabio Miretti piace al Bologna e viceversa, ma i felsinei non garantiranno i 14 milioni chiesti dalla Juve. La Fiorentina resta alla finestra e pensa a Kristian Thorstvedt che ha chiesto la cessione al Sassuolo, il quale non è convinto di cederlo.

Capitolo terzino

Dodo partirà nel corso del calciomercato estivo, al suo posto potrebbe arrivare Rafik Belghali del Verona, che chiede circa 15 milioni per il classe 2002 il cui cartellino sta aumentando di valore.

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