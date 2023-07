KLOPP, Gli elogi ad Arthur al suo arrivo nel Liverpool

Fonte: a cura di Samuele Nenti

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Facendo un tuffo nel passato e ripercorrendo, in parte, la carriera di Arthur, ci concentriamo sulle parole (in gran maggioranza elogi) di Jurgen Klopp rilasciate quando il centrocampista brasiliano sbarcò nei Reds la scorsa estate. I minuti raccolti in stagione sono stati veramente pochi, ma le parole del tecnico del Liverpool facevano ben sperare. Di seguito quanto detto da Klopp: "È davvero un buon calciatore, penso che siamo tutti d'accordo su questo. Aveva già una carriera molto eccitante ed era ancora piuttosto giovane".

Riguardo il fatto che la Juventus lo abbia prestato

"Alla Juventus non ha funzionato al 100%. Ma la vedo come una cosa positiva, perché il potenziale è, di sicuro, ancora lì".

Conclude...

"Sa dare ritmo, è bravo a passare, ha velocità con la palla, è sicuro nella gestione e, come ho già detto, sa dettare i tempi di gioco, il che è molto importante, poi è bravo negli spazi stretti e per tutte queste caratteristiche posso dire che mi piace molto".