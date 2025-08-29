Kean guida il gruppo azzurro, Comuzzo e Ndour in U21

Oggi i ct Gattuso e Baldini, che iniziano il loro percorso rispettivamente nella Nazionale maggiore e nell'Italia U21 hanno diramato le loro convocazioni. Se Moise Kean è stato confermato da Gattuso, Comuzzo, dopo le chiamate di Spalletti, riparte dall'Under 21 dove sarà in compagnia di altri due viola, Ndour e Amatucci (in prestito a Las Palmas).

Tra i convocati degli altri paesi, Sohm ha guadagnato la chiamata della Svizzera e Gudmundsson quella dell'Islanda. Niente da fare per Gosens e Dodo.