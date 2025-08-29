Under21, i convocati di Baldini: presenti i viola Comuzzo e Ndour
Inizia l'avventura di Silvio Baldini come Commissario Tecnico della nazionale Under21. Gli azzurrini sfideranno il Montenegro, venerdì 5 settembre alle 18:15, e la Macedonia del Nord, martedì 9 settembre sempre alla stessa ora, per il girone E di qualificazione ai prossimi europei di categoria. Tra i convocati ci sono i due calciatori della Fiorentina Pietro Comuzzo, classe 2005, e Cher Ndour, classe 2004.
Presente anche l'ex viola Kayode e Lorenzo Amatucci, in prestito al Las Palmas ma ancora di proprietà della Fiorentina. Di seguito l'elenco completo:
