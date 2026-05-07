Kean aumenta i carichi, ottimismo per Piccoli e si rivedono anche Fortini e Balbo

Kean aumenta i carichi, ottimismo per Piccoli e si rivedono anche Fortini e BalboFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Moise Kean sta aumentando i carichi di lavoro per provare a rientrare in questo scorcio di stagione. Difficile vederlo con il Genoa, l'obiettivo resta la Juventus. Intanto Piccoli prova a recuperare per la gara di domenica e si è allenato parzialmente in gruppo.

Buone notizie anche per Fortini e Balbo, anche loro parzialmente in gruppo. Col Genoa potrebbe tornare titolare Parisi dopo lo spezzone di gara all'Olimpico.