Kean ancora a parte ma con carichi di lavoro più alti: obiettivo Juventus
Moise Kean continua a lavorare per accelerare il rientro in campo. Nella giornata di oggi - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - l’attaccante ha svolto ancora lavoro individuale, ma con carichi in costante aumento, segnale positivo nel percorso di recupero. Il centravanti vuole tornare a disposizione il prima possibile e continua a spingere almeno per strappare una convocazione in vista della sfida di domenica contro il Genoa.
Lo staff tecnico, però, non intende correre rischi: la linea resta quella della massima prudenza e la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore da Paolo Vanoli insieme al giocatore. Al momento, l’ipotesi più concreta sembra essere quella di un pieno rientro per la trasferta di Torino contro la Juventus, obiettivo cerchiato in rosso per rivedere Kean nuovamente protagonista.
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