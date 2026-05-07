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Piccoli da oggi di nuovo in gruppo (ma parzialmente). Le ultime su Balbo e Fortini

Piccoli da oggi di nuovo in gruppo (ma parzialmente). Le ultime su Balbo e FortiniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 16:13Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Novità positive dall'allenamento di questa mattina in casa Fiorentina: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, oggi i tre acciaccati di lungo corso - Luis Balbo, Niccolò Fortini e soprattutto Roberto Piccoli - hanno lavorato parzialmente in gruppo, dunque puntano con decisione la gara di domenica pomeriggio contro il Genoa. Decisive, in tal senso, saranno le sedute al Viola Park di domani e sabato ma da oggi sul conto dei tre giocatori c'è maggiore ottimismo.