FirenzeViola De Rossi alla Fiorentina? L'ex Gigli: "È la sua piazza. Guiderebbe il progetto per anni"

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Intervistato da Radio FirenzeViola per raccontare la storica promozione in Serie B centrata con l'Arezzo, Nicolò Gigli si è speso anche sulla Fiorentina attuale e quella del futuro. A partire dal rischio, poi fortunatamente scongiurato, di poter giocare l'anno prossimo il derby coi viola nella serie cadetta: "Tanti di noi lo speravano (ride, ndr). Io invece no, sognavo la promozione ma anche la salvezza della Fiorentina. Quando vedi l'andazzo però è chiaro che ci pensi, noi eravamo davanti e la Fiorentina era in un periodo critico. La paura c'è stata, ma fortunatamente è finita come doveva andare", dice ai nostri microfoni il prodotto del vivaio viola.

Come mai questa stagione della Fiorentina?

"L'ambiente ha sofferto molto la scomparsa di Barone, poi ci sono state scelte che andavano fatte prima, soprattutto sugli addetti ai lavori. E poi è stata fatta confusione tra il mercato estivo e quello invernale. Eppure la Fiorentina ha giocatori per fare anche le coppe europee, è una squadra forte che pensavo lottasse almeno per l'Europa League. Poi è successo quello che è successo e una volta che entri nel tunnel non è mai facile uscirne".

Da romano, vedrebbe bene De Rossi sulla panchina viola?

"Sì, sarebbe la piazza giusta per la sua carriera e per la sua predisposizione, sia come gioco sia come carattere. È un carismatico, sa gestire certe situazioni e di calcio ne capisce eccome. Quello che ha fatto a Roma e Genova è importante, sarebbe un passo importante anche per la Fiorentina. Potrebbe guidare il progetto per tanti anni".

Quanto le sarebbe piaciuto allenarsi al Viola Park?

"Ci sono stato a inizio stagione e la prima cosa che mi sono detto è stata: 'Mamma mia, se ci fosse stato già prima...'. Ai giovani dà tanto, ti fa sentire giocatore e hai voglia di andare al campo. Sei a contatto con i più grandi, ti dà uno stimolo incredibile".