Pioli-Fiorentina addio. Accordo economico a metà strada tra allenatore e club
La giornata appena conclusa ha portato all'annuncio da parte della Fiorentina della risoluzione del contratto di Stefano Pioli. Una decisione frutto di settimane di trattative con l'ex tecnico viola esonerato lo scorso 4 novembre dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce e soprattutto a fronte dei soli 4 punti in 10 giornate. Come raccontato su Firenzeviola.it, le parti hanno trovato l'accordo per una cifra a metà strada rispetto a quanto doveva essere corrisposto a Pioli per i due anni di contratto rimanenti. Una cifra attorno ai 3 milioni di euro dunque, che permette all'allenatore ex Milan di potersi guardare intorno liberamente in estate, mentre al club viola di liberarsi di una zavorra economica non da poco.
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