Qui Kean, con la Juventus ancora out a meno di un miracolo

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La giornata che si sta concludendo non ha portato buone notizie sul fronte Moise Kean. L'attaccante classe 2000 resta ai box e ha lavorato a parte anche a due giorni dalls sfida della Fiorentina contro la Juventus. A questo punto le speranze di vedere il giocatore in campo contro la sua ex squadra sono rimaste al lumicino perché resta solo la rifinitura a disposizione di Vanoli per valutare il giocatore. Si va dunque incontro ad un altro forfait di Kean che ha giocato la sua ultima partita in maglia viola contro l'Hellas Verona il 4 aprile scorso.