Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi
Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani in edicola quest'oggi in Italia.
Fiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melodi Alberto Polverosi
1 Vanoli alla squadra: a gennaio non scappa nessuno. I moduli non fanno la felicità, ma il mercato li può influenzare. Intanto con il Verona sarà difesa a 3
FirenzeViolaVanoli alla squadra: a gennaio non scappa nessuno. I moduli non fanno la felicità, ma il mercato li può influenzare. Intanto con il Verona sarà difesa a 3
Luca CalamaiTracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
