Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, chi è stato il migliore in campo? Vota il sondaggio di Fv!
La Fiorentina torna a vincere: lo fa a 49 giorni dall'ultima volta, sempre in Conference League, imponendosi per 2-1 sulla Dinamo Kiev. Gli uomini di Paolo Vanoli, ancora a secco di vittorie in campionato, hanno quantomeno aggiustato il cammino europeo grazie a una buona prestazione e alle reti di Moise Kean e Albert Gudmundsson, intervallate dal momentaneo pari di Mykola Mykajlenko. A poche ore dalla fine della gara vi chiediamo come sempre di scegliere il vostro migliore in campo dei viola nel consueto sondaggio di FirenzeViola.it. E quindi,
Chi è il migliore in campo di Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1? Vota il sondaggio di Fv!
Tracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercatodi Luca Calamai
FirenzeViolaVanoli cerca la prima vittoria in A con il fattore Franchi: 20mila tifosi per invertire il trend
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
