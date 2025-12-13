Fiorentina, il programma di oggi in casa viola. Rifinitura al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola. Rifinitura al Viola Park
Alla vigilia della partita in programma domani pomeriggio contro l'Hellas Verona al Franchi, la Fiorentina agli ordini di Paolo Vanoli torna ad allenarsi per la rifinitura. Seduta fissata stamani al Viola Park dove dalle ore 10 i giocatori viola faranno il primo e unico vero allenamento in vista di domani. Da valutare le condizioni degli acciaccati Gosens, Fazzini e Fagioli.