Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, chi è il migliore in campo? Vota il sondaggio!

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, chi è il migliore in campo? Vota il sondaggio!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:36Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna a vincere: lo fa a 49 giorni dall'ultima volta, sempre in Conference League, imponendosi per 2-1 sulla Dinamo Kiev. Gli uomini di Paolo Vanoli, ancora a secco di vittorie in campionato, hanno quantomeno aggiustato il cammino europeo grazie a una buona prestazione e alle reti di Moise Kean e Albert Gudmundsson, intervallate dal momentaneo pari di Mykola Mykajlenko. A poche ore dalla fine della gara vi chiediamo come sempre di scegliere il vostro migliore in campo dei viola nel consueto sondaggio di FirenzeViola.it. E quindi,

Chi è il migliore in campo di Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1? Vota il sondaggio di Fv!