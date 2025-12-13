Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Avolte ritornano. Kouame e Richardson, finiti ai margini ora sono nuove risorse".
La Nazione: "Spalle larghe, uniti si vince!"
Corriere dello Sport-Stadio: "Rocco compra. Rincorsa Fiorentina. Tre acquisti, Vanoli chiede l'esterno: Maldini in pole".
La Gazzetta dello Sport: "Kean e Gud in gol, il rilancio di Dzeko. Viola, è la svolta".
Tuttosport: "Vanoli, la svolta si chiama Kean".
Fiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melodi Alberto Polverosi
1 Vanoli alla squadra: a gennaio non scappa nessuno. I moduli non fanno la felicità, ma il mercato li può influenzare. Intanto con il Verona sarà difesa a 3
Luca CalamaiTracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
