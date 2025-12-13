Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani sulla Fiorentina

di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Avolte ritornano. Kouame e Richardson, finiti ai margini ora sono nuove risorse".

La Nazione: "Spalle larghe, uniti si vince!"

Corriere dello Sport-Stadio: "Rocco compra. Rincorsa Fiorentina. Tre acquisti, Vanoli chiede l'esterno: Maldini in pole".

La Gazzetta dello Sport: "Kean e Gud in gol, il rilancio di Dzeko. Viola, è la svolta".

Tuttosport: "Vanoli, la svolta si chiama Kean".