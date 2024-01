IL CUORE C'È, ORA SERVE IL MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha cuore e palle. Ha imparato ad averne dal proprio allenatore, che al di là delle potenziali critiche per l'una o l'altra scelta, è evidentemente il valore aggiunto di una rosa che continua, in modo anche romantico per certi versi, ad andare sempre oltre i propri limiti. Sopperire ad assenze e qualità in certi ruoli quanto meno rivedibili, grazie all'identità del gioco ma soprattutto alla forza del gruppo, non è da tutti e la Fiorentina non si è mai disunita.

Adesso però, il club deve dare una mano all'allenatore. Il mercato è iniziato da una decina di giorni e ancora non ha portato elementi che possano, numericamente oltre che qualitativamente, aiutare il tecnico a proseguire nell'impresa di andare oltre gli evidenti limiti strutturali della rosa. La Supercoppa in Arabia è dietro l'angolo, manca poco più di una settimana poi ci sarà il match contro il Napoli che a questo punto diventa un'occasione d'oro, vista la situazione dei campioni d'Italia in carica. Inutile ribadire che, non intervenire repentinamente, tralasciando il tempo che è già passato e dunque che è già andato perso, sarebbe delittuoso.

La Fiorentina è quarta, è in semifinale di Coppa Italia, si giocherà la Supercoppa e a marzo riprenderà il percorso in Conference League ripartendo dagli ottavi. Una situazione che più rosea non poteva essere a questo punto della stagione e che è l'ennesima dimostrazione del famoso cuore oltre l'ostacolo che questa squadra è capace di lanciare, ma che potenzialmente potrebbe anche non riuscire a lanciare fino al termine della stagione.

Non è necessario un restyling come quello che dovrebbe essere fatto al Franchi nel corso dei prossimi mesi, ma è più che necessario inserire in rosa quelle che potrebbero essere le richieste di mercato dell'allenatore. Dopo Monza Italiano e i dirigenti si sono parlati, quindi le richieste sul tavolo saranno già chiarissime. E allora è il momento di accelerare, di trovare soluzioni ai problemi palesati, poi ci penseranno l'allenatore e i suoi uomini a proseguire in questo piccolo grande miracolo sportivo.