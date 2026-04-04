La classifica aggiornata: Cagliari scavalcato e +5 sul terzultimo posto

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Con la vittoria sull'Hellas Verona, la Fiorentina ha il maggior vantaggio della stagione sulla zona salvezza: sono 5 i punti sopra Lecce e Cremonese che comunque devono ancora giocare in questo weekend di Serie A.Guardando la classifica però, per la prima volta in stagione Vanoli può davvero guardare con sollievo e tranquillità a questo finale di stagione quando mancano 7 partite al termine. Scavalcato anche il Cagliari che nel pomeriggio ha perso a Sassuolo. Questa la classifica aggiornata:

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 69 (30 partite giocate)

Milan 63 (30)

Napoli 62 (30)

Como 57 (30)

Juventus 54 (30)

Roma 54 (30)

Atalanta 50 (30)

Lazio 43 (30)

Bologna 42 (30)

Sassuolo 42 (31)

Udinese 39 (30)

Parma 34 (30)

Genoa 33 (30)

Torino 33 (30)

Fiorentina 32 (31)

Cagliari 30 (31)

Cremonese 27 (30)

Lecce 27 (30)

Pisa 18 (30)

Verona 18 (31)