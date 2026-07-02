FirenzeViola (Finalmente) addio Beltran. Due anni di incomprensioni, ora di nuovo il River

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Alla fine Lucas Beltran ha lasciato la Fiorentina e si è trasferito al River Plate. Dopo un tira e molla durato qualche giorno, l'attaccante argentino si è deciso ad accettare l'offerta del suo ex club ed è così diventato di nuovo un giocatore che fa parte dei Millionarios. Due stagioni in maglia viola per il Vikingo, con un finale lontano da Firenze e adesso il ritorno a casa. Si è conclusa ufficialmente l'avventura di Lucas Beltran alla Fiorentina: il River Plate ha annunciato il ritorno dell'attaccante argentino, mentre il club viola ne ha ufficializzato la cessione in prestito con obbligo di riscatto, mettendo la parola fine a un percorso iniziato nell'estate del 2023.

Tre anni di incomprensioni

Arrivato sulle rive dell'Arno dopo aver fatto grandi cose con il River e con l'etichetta di uno dei prospetti offensivi più interessanti del Sudamerica, Beltran era stato accolto con grandi aspettative. La Fiorentina aveva investito una cifra importante per assicurarsi il "Vikingo", individuato come il profilo ideale per raccogliere l'eredità lasciata da Arthur Cabral e completare il reparto offensivo: alla fine sono stati 24 milioni e 800 mila euro i soldi sborsati per lui. La sua esperienza in viola è stata caratterizzata da luci e ombre. Nel primo anno agli ordini di Vincenzo Italiano ha mostrato qualità tecniche, spirito di sacrificio e grande disponibilità tattica, alternandosi tra il ruolo di centravanti e quello di trequartista. In totale ha collezionato 98 presenze, realizzando 16 gol e servendo 9 assist, numeri che raccontano di un giocatore prezioso per il lavoro svolto ma che non è mai riuscito a compiere il definitivo salto di qualità sotto porta.

Adios, Vikingo

La scorsa stagione, invece, Beltran aveva salutato temporaneamente Firenze per trasferirsi in prestito al Valencia, alla ricerca di maggiore continuità. Anche in Spagna, però, il rendimento non è decollato, aprendo così la strada al ritorno in Argentina. Dopo giorni di riflessione e una trattativa non priva di ostacoli, l'attaccante ha deciso di riabbracciare il River Plate, il club che lo aveva lanciato nel calcio dei grandi. Si chiude così un capitolo che ha lasciato intravedere il talento del classe 2001 senza però trasformarlo nel protagonista che i tifosi viola si aspettavano. Per Beltran è il momento di ripartire dalle proprie certezze; per la Fiorentina, invece, quello di voltare pagina e continuare la ricerca di nuove soluzioni per il reparto offensivo.