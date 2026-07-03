Fiorentina in corsa per il centrocampista del Trabzonspor Inao Oulai

Fiorentina in corsa per il centrocampista del Trabzonspor Inao OulaiFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:43Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina sulle tracce di Christ Inao Oulai, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor, secondo quanto riporta Sky Sport. Il giocatore si è messo in luce al Mondiale con la sua Costa d'Avorio e sul giocatore c'è tanta concorrenza. Il club turco ha fissato il prezzo del giocatore, in scadenza nel 2030, a 25 milioni. La Fiorentina dunque entra in corsa per il giocatore che dopo una stagione nel Bastia, un anno fa è approdato al Trabzonspor.