Sky, le cifre per Koleosho: offerta ufficiale della Fiorentina di 11 milioni

Sky, le cifre per Koleosho: offerta ufficiale della Fiorentina di 11 milioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Svolta positiva per la trattativa per Luca Koleosho, che sembra così avvicinarsi alla Fiorentina dopo giorni di stallo. Dopo l'ottimismo del pomeriggio, Sky con Gianluca di Marzio conferma l'offerta ufficiale fatta dalla Fiorentina e la positività della risposta attesa: "La Fiorentina va avanti per Luca Koleosho e ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley da 11 milioni di euro. Ora attende una risposta, che sembra sia positiva. Il classe 2004 italiano è sempre stato il primo obiettivo dei viola per rinforzarsi sugli esterni".