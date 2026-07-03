FirenzeViola Fiorentina e Sassuolo a colloquio per Thorstvedt: ecco com'è andato l'incontro

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Che la Fiorentina guardi in casa Sassuolo e in particolare al nome di Kristian Thorstvedt per rinforzare la mediana in vista della nuova stagione non è più una novità. Quello del norvegese è uno degli obiettivi principali dal direttore sportivo Fabio Paratici. Il centrocampista rappresenta una soluzione particolarmente gradita a Fabio Grosso, che lo ha già allenato in passato e ne apprezza le qualità, soprattutto la capacità di accompagnare l'azione e rendersi pericoloso negli ultimi metri.

Oggi, come previsto, c'è stato un incontro tra Fiorentina e Sassuolo per iniziare la trattativa, con la richiesta del club neroverde che è intorno ai 15 milioni di euro, complice anche un contratto valido fino al 2027. La novità però che emerge è che il Sassuolo si starebbe già muovendo per individuare un eventuale sostituto. Tra i nomi valutati c'è quello di Ognjen Ugresic, centrocampista seguito anche dal Bologna e finito nel mirino del direttore sportivo Palmieri. Un indizio che potrebbe aprire concretamente alla partenza di Thorstvedt. La Fiorentina, invece, proverà a trovare la formula giusta inserendo una contropartita tecnica per ridurre la parte economica dell'operazione.