Calciomercato Avellino vicino a Martinelli ma non solo: alla porta anche Sampdoria e Cesena

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Tra i giocatori in uscita della Fiorentina, il nome che sta tenendo maggiormente banco è quello di Tommaso Martinelli. Portiere classe 2006, il giovane italiano ha dato grande prova delle sue capacità difendendo la porta della Sampdoria nella seconda parte dello scorso campionato di Serie B. Prestazioni che hanno permesso alla squadra blucerchiata di ottenere la salvezza. Una volta terminato il prestito e una volta fatto ritorno al Viola Park, l'orientamento della dirigenza viola potrebbe, però, prevedere una nuova partenza in prestito per il giovane portiere gigliato. Tante, infatti, sarebbero le squadre interessate a un trasferimento a titolo temporaneo per il 2026/27.

Le pretendenti

Oltre al fortissimo interesse dell'Avellino, infatti, sarebbero presenti anche il Cesena e (di nuovo) la Sampdoria. La squadra biancoverde, però, è ad oggi quella che si è mossa con maggior decisione per arrivare a Martinelli. Sul tavolo, inoltre, presente anche un altro giovane prodotto del vivaio, ovvero Kouadio, richiesto sempre in prestito. Su Martinelli, però, forte è tornato ad essere anche l'interesse della Sampdoria, interessata a riprenderselo in prestito, data la presenza dello sponsor del neo-allenatore Corradi, tecnico del ragazzo nell'Italia Under 17. Infine, una nuova contendente si è aggiunta alla corsa: si tratta del Cesena, alla ricerca di un portiere per la nuova stagione in Serie B.