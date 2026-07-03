Fiorentina, campagna abbonamenti al via il 13 luglio. Dal 10 prezzi e tempistiche

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C'è attesa da parte dei tifosi per vedere i primi colpi di mercato dopo Viery e capire così che Fiorentina sarà quella della prossima stagione, anche in vista della campagna abbonamenti. La Fiorentina in queste ore ha svelato le tempistiche con una nota sul sito: la data di partenza è il 13 luglio, mentre prezzi e fasi di vendita verranno svelati il 10, giorno del ritiro della squadra viola. Ecco il comunicato:

"Il prossimo 10 luglio saranno comunicati prezzi, tempistiche e fasi di vendita della Campagna Abbonamenti 2026/27 di ACF Fiorentina. Partenza Campagna Abbonamenti 2026/27: 13 Luglio ore 10:00.

Cosa fare ora? Per arrivare pronti, invitiamo tutti i tifosi a verificare sin da ora la validità della propria InViola Premium Card. In caso di tessera scaduta o prossima alla scadenza, è possibile procedere subito al rinnovo dal sito. Ricordiamo che è necessario essere registrati a MyFiorentina (la registrazione si può fare appunto sul sito, ndr). Alcuni settori (MAC-PMC3-PM3) saranno soggetti a chiusura temporanea in relazione all'avanzamento dei lavori di restyling; Gli interessati saranno contattati via Mail e Telefono dal Fiorentina Point"