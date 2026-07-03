Secondo colpo di mercato in arrivo per la Fiorentina: viola vicinissimi a Koleosho
La Fiorentina dopo l'arrivo di Viery dal Gremio, difensore brasiliano classe 2005 già ufficializato dal club viola e prelevato per la cifra di 15 milioni di euro più 2 di bonus, è ad un passo dal chiudere il suo secondo colpo di questa sessione di calciomercato estiva targata Fabio Paratici. Stando infatti a quanto riportato sul proprio profilo X dal noto esperto di mercato, Matteo Moretto, la Fiorentina sarebbe vicinissima all'acquisto dell'esterno del Burnley classe 2004 Luca Koleosho, con il giocatore dunque che avrebbe sciolto le ultime riserve accettando il trasferimento a Firenze.
Nel caso di una conclusione positiva dell'affare Grosso avrebbe dunque un nuovo esterno da utilizzare nel suo 4-3-3 per un organico che necessitava di elementi da utilizzare in fascia.
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