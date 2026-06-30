Antognoni fa le carte ai violazzurri: "Ndour grande lavoratore. E su Koleosho..."

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello con le parole di Giancarlo Antognoni, ex bandiera viola e oggi capo delegazione della Nazionale Under-21, che è stato ospite questo pomeriggio negli studi di Radio FirenzeViola. Queste le sue valutazioni su Cher Ndour e su Luca Koleosho, obiettivo di mercato della Fiorentina:

Che giocatore è Ndour?

"Credo che sia un giocatore importante moderno, è forte, ha fisico, anche se un po' lento. Nell'Under 21 è sempre stato capitano, gli allenatori lo vedono comne un giocatore importante, un lavoratore che si inserisce al momento giusto".

Infine in U21 c'è Koleosho, che giocatore è?

"L'unico difetto che ha è che non è mai puntuale, va redarguito sotto questo aspetto. Con Baldini lo è stato. Un giocatore veloce, rapido, ha dribbling ma non si può pretendere la doppia cifra di gol però li fa fare, lui punta per andare in porta poi non puoi pretendere 15 gol".