Già in campo verso la Conference: allenamento mattutino per la Fiorentina

Non c'è tempo per fermarsi, la Fiorentina torna subito in campo e si avvia ad ospitare lo Jagiellonia per il playoff di ritorno di Conference League. La squadra di Vanoli, reduce dal necessario successo di ieri sera sul Pisa in campionato, è attesa dalla seconda sfida ai polacchi tra due giorni e già oggi sarà a lavoro al Viola Park per preparare la gara. Allenamento mattutino per De Gea e compagni, con una seduta di scarico per chi ha giocato e più intensa per chi invece non ha avuto minutaggio.