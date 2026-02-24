Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Kean balla sul derby"

La Nazione: "Treno salvezza, tutti in carrozza. Kean gol, tre punti pesantissimi"

la Repubblica (ed. Firenze)"Fiorentina, avanti così. Kean riapre la classifica, addio zona retrocessione"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina, un bis da salvezza"

Tuttosport: "Kean tira su la Fiorentina. Per il Pisa è notte fonda"