Top FV, la Fiorentina soffre ma batte il Pisa: chi il migliore? Vota il sondaggio!

Con tanta sofferenza nel finale, la Fiorentina batte il Pisa e fa suo il delicatissimo scontro diretto del Franchi. La squadra di Vanoli (squalificato, dunque in tribuna) passa per 1-0, con la rete decisiva di Kean nel primo tempo, riuscendo a conservare il vantaggio fino al triplice fischio finale. Come di consueto, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Cavalletto. Ecco il link col sondaggio:

TOP FV, CHI IL MIGLIORE CONTRO IL PISA?