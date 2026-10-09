Genoa-Fiorentina, ecco dove seguire la gara in programma domani alle 15

Genoa-Fiorentina, ecco dove seguire la gara in programma domani alle 15FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Serie A riparte da Marassi. Alle ore 15 di domani c'è infatti Genoa-Fiorentina, gara che apre la sesta giornata di campionato. Incrocio di bassa classifica che oppone il Grifone, penultimo a un punto dopo cinque gare, alla nuova Viola di Vanoli, che si è rialzata con 4 punti nelle ultime due sfide di A. L'incontro sarà visibile in esclusiva su Dazn; per seguirla con noi i canali sono sempre gli stessi, FirenzeViola.it con la diretta testuale e Radio FirenzeViola con la cronaca del match affidata al nostro Andrea Giannattasio, con ampio pre e post-partita.