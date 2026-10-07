Ballottaggio in attacco a Marassi. Ma Pellegrino (per ora) è davanti a Beto

Uno degli articoli più letti oggi su FirenzeViola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al ballottaggio nel reparto offensivo della Fiorentina tra Mateo Pellegrino e Norberto Beto. A proposito di Pellegrino, il classe 2001 ha avuto tre settimane a disposizione per lavorare continuativamente con l’allenatore e la squadra al Viola Park. Secondo quanto filtra dal centro sportivo di Bagno a Ripoli, infatti, dotrebbe spuntarla lui a Marassi. O quanto meno è in vantaggio sul compagno di reparto. La sua concretezza e il buono stato di salute che ha dimostrato di vivere, in questo avvio di stagione, potrebbe convincere Vanoli ad affidarsi a lui nella sfida di rientro dalla maxi sosta.

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