Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina
Nuova giornata di lavoro per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che questa mattina tornerà ad allenarsi al Viola Park in vista del prossimo impegno di campionato. La squadra viola proseguirà la preparazione della sfida di sabato contro il Genoa, in programma a Marassi, con l’obiettivo di arrivare al match nelle migliori condizioni possibili. Dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali, il gruppo è ormai quasi al completo e può quindi concentrarsi nuovamente sugli appuntamenti con il campionato.
I giorni caldi prima del match
Per Vanoli saranno giorni importanti per mettere a punto gli ultimi dettagli e preparare al meglio la trasferta contro i rossoblù. I giocatori gigliati sono dunque pronti a tornare protagonisti sul campo dopo la sosta, mentre il tecnico continuerà a lavorare sia sull’aspetto tattico sia sulla condizione della squadra. L’allenamento di questa mattina al Viola Park rappresenterà un altro passo verso la sfida di Marassi, che segnerà la ripresa degli impegni della Fiorentina in campionato.
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