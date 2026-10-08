Il programma della Fiorentina: allenamento pomeridiano al Viola Park, tutti presenti
Nuova giornata di lavoro per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che questo pomeriggio tornerà ad allenarsi al Viola Park in vista del prossimo impegno di campionato. La squadra viola proseguirà la preparazione della sfida di sabato contro il Genoa, in programma sabato a Marassi, con l’obiettivo di arrivare al match nelle migliori condizioni possibili. Dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali, il gruppo è ormai al completo e può quindi concentrarsi nuovamente sugli appuntamenti con il campionato.
Per Vanoli saranno giorni importanti per mettere a punto gli ultimi dettagli e preparare al meglio la trasferta contro i rossoblù. I giocatori gigliati sono dunque pronti a tornare protagonisti sul campo dopo la sosta di tre settimane, mentre il tecnico continuerà a lavorare sia sull’aspetto tattico sia sulla condizione della squadra.
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